Курс валют на 17 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН.ua

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Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 17 квітня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 4 копійки і становить 41,21 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,21 (+4 коп.)

Курс євро

1 євро — 45,82 (+21 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 10,89 (+1 коп.)

Нагадаємо, курс валют продовжує створювати сюрпризи, але цього разу приємні — після нетривалого зростання американська валюта знову здешевшала. Дехто з аналітиків вважає, що тут є внесок і пересічних українців, бо останнім часом населення менше довіряє долару — попит на нього знижується.

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