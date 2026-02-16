Курс валют на 17 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © unsplash.com

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 17 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 7 копійок і становить 43,17 гривні. Змінилися й показники євро (додав 4 копійок) та злотого (втратив 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,17 (+7 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,16 (+4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,13 (-1 коп.)

Нагадаємо, економісти не радять тримати всі гроші в валюті. Найвигіднішим інструментом зараз вважають гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) через високі ставки (близько 16 % річних, без оподаткування) і можливість продажу в будь‑який момент.

Фахівці наголошують на диверсифікації, а саме — не вкладати все в один актив. Краще розподіляти заощадження між гривнею, валютою і іншими інструментами:

валютні депозити доларів і євро у деяких банках стали привабливішими — приблизно 3,7 % у доларах та 2,8 % у євро), і це може бути «страховкою» від девальвації гривні.

частка готівкової валюти (долари/євро) може бути корисною як оперативний «резерв» з повним контролем над грошима, але не варто тримати в ній усі заощадження.

Отже, не концентрувати всі кошти тільки у валюті, а шукати баланс між гривневими ОВДП, валютними інструментами й іншими способами збереження капіталу.