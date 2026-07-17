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Курс валют на 17 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Гривня посилилася щодо американського долара, але вартість євро значно зросла.
НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 16 липня. Долар зменшився ще на 13 коп. Водночас євро зріс на 10 коп. Злотий додав 1 коп.
Про це свідчать дані Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,61 (-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,16 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,81 (+1 коп.)
Нагадаємо, економісти попереджають, що курс долара в Україні готує несподіванки. Водночас до кінця липня на валютному ринку спостерігатимуться нові коливання. Що чекає на гривню найближчим часом - читайте у нашому матеріалі.
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