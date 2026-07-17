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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 17 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня посилилася щодо американського долара, але вартість євро значно зросла.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют на 17 липня:

Курс валют на 17 липня. / © УНІАН

НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 16 липня. Долар зменшився ще на 13 коп. Водночас євро зріс на 10 коп. Злотий додав 1 коп.

Про це свідчать дані Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,61 (-13 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,16 (+10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,81 (+1 коп.)

Нагадаємо, економісти попереджають, що курс долара в Україні готує несподіванки. Водночас до кінця липня на валютному ринку спостерігатимуться нові коливання. Що чекає на гривню найближчим часом - читайте у нашому матеріалі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
36
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