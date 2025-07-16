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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 17 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта далі зменшилася у ціні. Гривня зміцнішала.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на 17 липня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 17 липня. Долар втратив у ціні 1 коп. Євро зменшився ще на 29 коп. Злотий - на 8 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,81 (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,51 (-29 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,39 (-8 коп.)

Як повідомлялося, курс євро досяг небачених значень: майже 50 гривень за одиницю, долар при цьому практично стабільний. Багатьох українців хвилює ситуація, що склалася, бо чим дорожча євровалюта, тим вищі ціни на імпортні товари з Європи: продукти, пальне тощо.

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