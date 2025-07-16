Курс валют на 17 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 17 липня. / © Associated Press

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Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 17 липня. Долар втратив у ціні 1 коп. Євро зменшився ще на 29 коп. Злотий - на 8 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,81 (-1 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,51 (-29 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,39 (-8 коп.)

Як повідомлялося, курс євро досяг небачених значень: майже 50 гривень за одиницю, долар при цьому практично стабільний. Багатьох українців хвилює ситуація, що склалася, бо чим дорожча євровалюта, тим вищі ціни на імпортні товари з Європи: продукти, пальне тощо.

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Дата публікації 22:22, 04.07.25 Кількість переглядів 573 Чи зупиниться зростання цін? Прогноз Нацбанку!