Курс валют / © Associated Press

Реклама

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 17 листопада. Долар зменшиться на 3 коп. Євро втратить у ціні аж 24 коп., а польський злотий — 5 коп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Реклама

Курс долара

1 долар США — 45,39 грн (-3 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,98 грн (-24 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,34 грн (-5 коп.)

Як повідомлялося, від початку листопада готівковий долар в Україні стабілізувався завдяки активним діям Нацбанку, натомість євровалюта продовжила слабшати. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, причиною послаблення європейської валюти стала ситуація у США. Як наслідок, долар у світі міцнішає, а євро падає.

Реклама

Новини партнерів