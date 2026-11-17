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Курс валют на 17 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий
Євро вперше за тривалий час опустився нижче позначки 50 гривень.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 17 листопада. Долар зменшиться на 3 коп. Євро втратить у ціні аж 24 коп., а польський злотий — 5 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,39 грн (-3 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,98 грн (-24 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,34 грн (-5 коп.)
Як повідомлялося, від початку листопада готівковий долар в Україні стабілізувався завдяки активним діям Нацбанку, натомість євровалюта продовжила слабшати. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, причиною послаблення європейської валюти стала ситуація у США. Як наслідок, долар у світі міцнішає, а євро падає.