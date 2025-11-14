Курс валют на 17 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 17 листопада. / © Getty Images

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 17 листопада. Долар втратив 2 коп. Євро злетіло ще на 10 коп. Польський злотий додав 1 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США — 42,04 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,98 (+10 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,57 (+1 коп.)

Нагадаємо, від 15 листопада українці можуть подавати заявки на отримання «зимової тисячі» від держави. Грошову допомогу зможуть оформити ті, хто офіційно проживає в Україні, включно з дітьми (батьки зможуть оформити виплати на дітей). Отримати кошти можуть 14 млн громадян.

