- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 10
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 17 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Гривня трішки посилилася щодо долара, але євро і злотий зросли далі.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 17 листопада. Долар втратив 2 коп. Євро злетіло ще на 10 коп. Польський злотий додав 1 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 42,04 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,98 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,57 (+1 коп.)
Нагадаємо, від 15 листопада українці можуть подавати заявки на отримання «зимової тисячі» від держави. Грошову допомогу зможуть оформити ті, хто офіційно проживає в Україні, включно з дітьми (батьки зможуть оформити виплати на дітей). Отримати кошти можуть 14 млн громадян.