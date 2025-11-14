ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 17 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня трішки посилилася щодо долара, але євро і злотий зросли далі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 17 листопада. / © Getty Images

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 17 листопада. Долар втратив 2 коп. Євро злетіло ще на 10 коп. Польський злотий додав 1 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,04 (-2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,98 (+10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,57 (+1 коп.)

Нагадаємо, від 15 листопада українці можуть подавати заявки на отримання «зимової тисячі» від держави. Грошову допомогу зможуть оформити ті, хто офіційно проживає в Україні, включно з дітьми (батьки зможуть оформити виплати на дітей). Отримати кошти можуть 14 млн громадян.

Дата публікації
Кількість переглядів
10
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie