Курс валют на 17 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 17 листопада. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 42,04 гривні. Змінилися й показники євро (додав 10 копійок) і злотого (додав 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,04 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,98 (+10 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,57 (+1 коп.)

Раніше банкір зробив прогноз щодо курсу валют на наступний тиждень.

Так, міжбанківський курс наступного тижня буде коливатися в межах 41,9-42,15 гривні — при активній участі НБУ у торгах). Як зазначив Юрій Крохмаль, керівник з продажів «Банку Авангард, цей діапазон відповідає поточному баченню регулятора рівноважного курсу. Курс євро на міжбанківському ринку 17-23 листопада може коливатися в діапазоні 48-49,5 гривень.