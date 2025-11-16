ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 17 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Американський долар втратив у ціні.

Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 17 листопада. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 42,04 гривні. Змінилися й показники євро (додав 10 копійок) і злотого (додав 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,04 (-2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,98 (+10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,57 (+1 коп.)

Раніше банкір зробив прогноз щодо курсу валют на наступний тиждень.

Так, міжбанківський курс наступного тижня буде коливатися в межах 41,9-42,15 гривні — при активній участі НБУ у торгах). Як зазначив Юрій Крохмаль, керівник з продажів «Банку Авангард, цей діапазон відповідає поточному баченню регулятора рівноважного курсу. Курс євро на міжбанківському ринку 17-23 листопада може коливатися в діапазоні 48-49,5 гривень.

