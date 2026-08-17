Курс валют на 17 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

НБУ опублікував офіційний курс валют на понеділок, 17 серпня / © Getty Images

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Національний банк України оновив офіційний курс валют на понеділок, 17 серпня. Долар майже не змінив позицій, тоді як євро продемонстрував помітніше зростання.

НБУ встановив офіційний курс долара на 17 серпня на рівні 44,70 грн за долар. Таким чином українська валюта ослабла на 1 копійку, порівняно з пʼятницею, 14 серпня.

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Офіційний курс євро становить 51,70 грн. За вихідні європейська валюта додала 15 копійок, адже попередній курс був на рівні 51,55 грн.

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Нагадаємо, у серпні різких стрибків курсу долара не очікується. За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, гривня може незначно послабитися, але ситуація залишатиметься під контролем НБУ. На курс впливатимуть сезонний попит на валюту, інфляція та міжнародна допомога України.

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