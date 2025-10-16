Курс валют на 17 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 17 жовтня. Так, порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 13 копійок і становить 41,63 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,63 (-13 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,52 (-1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,41 (+1 коп.)

Раніше йшлося про те, Національний банк України підняв курс долара до 41,6 грн, що стало найвищим показником із початку серпня. За оцінками експертів інвесткомпанії ICU, до кінця року вартість долара може перевищити 42 грн. Регулятор продовжує поступово послаблювати гривню, дозволяючи ширші коливання обмінного курсу. При цьому гривня дещо зміцнилася щодо євро — до 48,1 грн/євро.

Одночасно обсяг валютних інтервенцій НБУ зріс удвічі — до 734 млн доларів. На початку тижня попит і пропозиція на валюту були збалансовані, але вже ближче до вихідних бізнес знову почав активно купувати долари. Така динаміка свідчить про зростання напруги на валютному ринку.

За оцінкою аналітиків, НБУ, ймовірно, зіткнувся з підвищеним попитом з боку держструктур, тож був змушений активніше продавати валюту з резервів. Водночас регулятор використав ситуацію, щоб ще більше послабити гривню. Фахівці ICU очікують, що надалі НБУ може періодично зміцнювати курс, а потім знову поступово його знижувати, що зрештою приведе до курсу вище 42 грн/долар до кінця року