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Курс валют на 18 червня: скільки коштують долар, євро та злотий
Американський долар зріс у ціні.
Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 18 червня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 2 копійки та становить 44,80 грн. Змінилися й показники євро — втратив 1 копійку. Злотий залишився незмінним.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,80 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,93 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,24 (±0 коп.).
Як ми писали, протягом наступного тижня валютний ринок України, за прогнозом банкіра Тараса Лєсового, залишатиметься відносно стабільним без різких коливань. Долар, ймовірно, торгуватиметься в межах усталеного коридору, водночас євро визначатиметься динамікою світової пари EUR/USD. Основний вплив на курс матимуть баланс попиту і пропозиції та інтервенції Нацбанку. Загалом експерт не очікує суттєвих сюрпризів на ринку валюти.