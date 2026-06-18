Курс валют на 18 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют / © Associated Press

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Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 18 червня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 2 копійки та становить 44,80 грн. Змінилися й показники євро — втратив 1 копійку. Злотий залишився незмінним.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,80 (+2 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,93 (-1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,24 (±0 коп.).

Як ми писали, протягом наступного тижня валютний ринок України, за прогнозом банкіра Тараса Лєсового, залишатиметься відносно стабільним без різких коливань. Долар, ймовірно, торгуватиметься в межах усталеного коридору, водночас євро визначатиметься динамікою світової пари EUR/USD. Основний вплив на курс матимуть баланс попиту і пропозиції та інтервенції Нацбанку. Загалом експерт не очікує суттєвих сюрпризів на ринку валюти.

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