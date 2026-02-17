ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 18 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар знову додав у ціні, послабивши гривню.

Автор публікації
Олена Капнік
Валюта.

НБУ встановив курс валют на середу, 18 лютого / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 18 лютого. Долар додав у ціні 8 коп, євро і злотий залишилися без змін.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,25 (+8 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,16 (0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,14 (0 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара та євро протягом цього тижня, 16–22 лютого. Очікується, що різких стрибків не буде. НБУ зберігає режим «керованої гнучкості», гасячи різкі коливання, але водночас дозволяє ринку тримати баланс самостійно.

Дата публікації
Кількість переглядів
202
