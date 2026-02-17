Курс валют на 18 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на середу, 18 лютого / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 18 лютого. Долар додав у ціні 8 коп, євро і злотий залишилися без змін.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,25 (+8 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,16 (0 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,14 (0 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара та євро протягом цього тижня, 16–22 лютого. Очікується, що різких стрибків не буде. НБУ зберігає режим «керованої гнучкості», гасячи різкі коливання, але водночас дозволяє ринку тримати баланс самостійно.

