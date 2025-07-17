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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 18 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Американський долар зріс у ціні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю 18 липня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 5 копійок і становить 41,86 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,86 (+5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,45 (-6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,38 (-1 коп.)

Раніше йшлося про те, що з початком липня і другого півріччя року долар в Україні продовжив демонструвати відносну стабільність курсу, на відміну від євро, вартість якого зростає не по днях, а по годинах.

Чому так, наскільки помітно зміняться курси двох головних світових валют на поточному тижні, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Дата публікації
Кількість переглядів
79
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