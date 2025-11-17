- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 192
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 18 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Американський долар додав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 18 листопада. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 2 копійки і становить 42,06 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 20 копійок) і злотого (втратив 2 копійки).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,06 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,78 (-20 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,55 (-2 коп.)
Раніше банкір зробив прогноз щодо курсу валют на наступний тиждень.
Так, міжбанківський курс наступного тижня буде коливатися в межах 41,9-42,15 гривні — при активній участі НБУ у торгах). Як зазначив Юрій Крохмаль, керівник з продажів «Банку Авангард, цей діапазон відповідає поточному баченню регулятора рівноважного курсу. Курс євро на міжбанківському ринку 17-23 листопада може коливатися в діапазоні 48-49,5 гривень.