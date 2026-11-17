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Курс валют на 18 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Гривня посилилася щодо іноземної валюти, яка зменшилася у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 18 листопада. Долар втратив 5 коп., євро зменшився ще на 13 коп., а польський злотий впав на 2 коп.
Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,34 грн (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,85 грн (-13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,32 грн (-2 коп.)
Нагадаємо, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин констатував, що на початку листопада НБУ зміг коштом значних продаж валюти на міжбанківському ринку зупинити зростання долара, яке мало місце у другій половині жовтня. Втім, долар в Україні готує сюрприз.
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