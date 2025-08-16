Курс валют на 18 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 18 серпня. / © joinfo.ua

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 18 серпня. Долар втратив 11 коп. Євро зменшився ще на 14 коп., а польський злотий - на 3 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

1 долар США — 41,34 (-11 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,30 (-14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,34 (- 3 коп.)

Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав змінити прожитковий мінімум. З його слів, адже нинішні стандарти датуються серединою 1990-х років і не відповідають реаліям життя. Гетманцев заявив про неприпустимий розрив у пенсійних виплатах, де мінімальна пенсія становить 2,3 тис. грн, а максимальна — 390 тис. грн, що створює різницю у 165 разів.

