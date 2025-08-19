- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 143
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 20 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Гривня значно послабилася щодо валюти.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 20 серпня. Долар додав 10 коп. Євро злетів на 15 коп., а польський злотий - на 5 коп.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 41,35 (+10 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,32 (+15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,38 (+5 коп.)
Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала підвищення зарплат для лікарів. З її слів, базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 тисяч гривень. Окрім того, від 2026-го уряд планує запустити щорічні планові медичні обстеження для українців віком до 40 років.