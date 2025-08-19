ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 20 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня значно послабилася щодо валюти.

Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на середу, 20 серпня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 20 серпня. Долар додав 10 коп. Євро злетів на 15 коп., а польський злотий - на 5 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,35 (+10 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,32 (+15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,38 (+5 коп.)

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала підвищення зарплат для лікарів. З її слів, базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 тисяч гривень. Окрім того, від 2026-го уряд планує запустити щорічні планові медичні обстеження для українців віком до 40 років.

