Курс валют на 20 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 20 серпня. Долар додав 10 коп. Євро злетів на 15 коп., а польський злотий - на 5 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

1 долар США — 41,35 (+10 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,32 (+15 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,38 (+5 коп.)

