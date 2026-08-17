- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 204
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 18 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Американський долар впав у ціні в Україні.
Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 18 серпня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 1 копійку та становить 44,69 грн. Натомість показники євро та злотого підвищилися: на 10 то 2 копійки відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,69 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,80 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,02 (+2 коп.).
Як ми писали, у серпні різких стрибків курсу долара не очікується. За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, гривня може незначно послабитися, але ситуація залишатиметься під контролем НБУ. На курс впливатимуть сезонний попит на валюту, інфляція та міжнародна допомога Україні.