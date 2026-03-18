Курс валют на 19 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 19 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 5 копійок і становить 43,89 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 11 копійок) та злотого (впав на 5 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,89 (-5 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,52 (-11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,83 (-5 коп.)

Нагадаємо, у березні в Україні почав швидко зростати курс долара, перевищивши 44 грн. За два тижні березня готівковий долар подорожчав більш ніж на гривню, а попит населення на валюту суттєво зріс. Експерти прогнозують, що тенденція зростання може зберігатися щонайменше до кінця березня, і курс може наблизитися до 45 грн за долар. Водночас фахівці радять не поспішати масово купувати валюту і поки утриматися від різких фінансових рішень.