Курс валют на 19 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 19 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 5 копійок і становить 43,89 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 11 копійок) та злотого (впав на 5 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,89 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,52 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,83 (-5 коп.)
Нагадаємо, у березні в Україні почав швидко зростати курс долара, перевищивши 44 грн. За два тижні березня готівковий долар подорожчав більш ніж на гривню, а попит населення на валюту суттєво зріс. Експерти прогнозують, що тенденція зростання може зберігатися щонайменше до кінця березня, і курс може наблизитися до 45 грн за долар. Водночас фахівці радять не поспішати масово купувати валюту і поки утриматися від різких фінансових рішень.