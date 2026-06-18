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Курс валют на 19 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Американський долар зріс у ціні.
Національний банк України оприлюднив курс валют на п’ятницю, 19 червня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 11 копійок та становить 44,91 грн. Змінилися й показники євро (втратив 48 копійок) та злотий (впав на 16 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,91 (+11 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,45 (-48 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,08 (-16 коп.).
Як ми писали, протягом наступного тижня валютний ринок України, за прогнозом банкіра Тараса Лєсового, залишатиметься відносно стабільним без різких коливань. Долар, ймовірно, торгуватиметься в межах усталеного коридору, водночас євро визначатиметься динамікою світової пари EUR/USD. Основний вплив на курс матимуть баланс попиту і пропозиції та інтервенції Нацбанку. Загалом експерт не очікує суттєвих сюрпризів на ринку валюти.