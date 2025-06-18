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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Курс валют на 19 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня послабилася щодо американського долара, який додав 10 копійок.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 19 червня. Долар додав 10 коп. Євро зменшилося на 11 коп. Злотий - на 2 коп.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,62 (+10 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 47,90 (-11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,20 (-2 коп.)

Нагадаємо, у ВРУ повідомили, скільки українців під час війни стали мільйонерами. Так, 2024-го понад 17 тисяч українців задекларували доходи понад 1 млн грн — це на 1,3 тисячі більше, ніж торік. Загалом задекларовано 254 млрд грн доходів.

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