Курс валют на 19 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 19 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США не змінилася і становить 42,33 гривні. Натомість змінилися показники євро (втратив 3 копійки) та злотого (додав 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,33 (±0 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,59 (-3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,79 (+1 коп.)

Раніше йшлося про те, що 15-21 грудня курс долара на міжбанківському ринку буде перебувати у діапазоні 42,1-42,6 грн (купівля-продаж), а курс євро — 48,0-49,75 грн (купівля-продаж).

На готівковому ринку курс перебуватиме у діапазоні 42,3-42,8 грн для долара та 48-49,75 грн для євро.

Банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанківському ринку буде сягати 0,15 грн для долара та 0,20 грн — для євро. В обмінниках прогнозується діапазон різниці курсів купівлі-продажу для долара на рівні 0,3-0,5 грн та 0,5-0,7 грн для євро. Деталі — у матеріалі ТСН.ua.