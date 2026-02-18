ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 19 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс американського долара зростає.

Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 19 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 4 копійки і становить 43,29 гривні. Змінилися й показники євро (додав 11 копійок) та злотого (додав 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,29 (+4 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,25 (+11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,15 (+1 коп.)

Нагадаємо, економісти не радять тримати всі гроші в валюті. Найвигіднішим інструментом зараз вважають гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) через високі ставки (близько 16 % річних, без оподаткування) і можливість продажу в будь‑який момент.

Фахівці наголошують на диверсифікації, а саме — не вкладати все в один актив. Краще розподіляти заощадження між гривнею, валютою і іншими інструментами:

  • валютні депозити доларів і євро у деяких банках стали привабливішими (приблизно 3,7 % у доларах та 2,8 % у євро), і це може бути «страховкою» від девальвації гривні.

  • частка готівкової валюти (долари/євро) може бути корисною як оперативний «резерв» з повним контролем над грошима, але не варто тримати в ній усі заощадження.

Отже, не концентрувати всі кошти тільки у валюті, а шукати баланс між гривневими ОВДП, валютними інструментами й іншими способами збереження капіталу.

