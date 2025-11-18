Курс валют на 19 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 19 листопада. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 3 копійки і становить 42,09 гривні. Змінилися й показники євро (додав 1 копійку) та злотого (втратив 6 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,09 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,79 (+1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,49 (-6 коп.)

Раніше банкір зробив прогноз щодо курсу валют на наступний тиждень.

Реклама

Так, міжбанківський курс наступного тижня коливатиметься в межах 41,9–42,15 грн (за активної участі НБУ в торгах). Як зазначив Юрій Крохмаль, керівник з продажів «Банку Авангард, цей діапазон відповідає поточному баченню регулятором рівноважного курсу. Курс євро на міжбанківському ринку 17–23 листопада може коливатися в діапазоні 48–49,5 грн.