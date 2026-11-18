Курс валют / © УНІАН

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Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 19 листопада. Долар втратив 14 коп. Євро зменшилося аж на 23 коп., а польський злотий — на 9 коп.

Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 45,20 грн (-14 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,57 грн (-28 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,23 грн (-9 коп.)

Нагадаємо, фінансові аналітики радять не нарощувати гривневу частку заощаджень, а скористатися періодом відносної стабільності на валютному ринку, щоб докупити готівкову валюту. Економіст Олег Пендзин наголошує: не виключено, що 2027-го Нацбанк буде змушений девальвувати гривню до 47 грн/долар.

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