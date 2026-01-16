ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
481
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 19 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар знову зріс у ціні. Гривня послабилася.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют на понеділок, 19 січня / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 січня. Долар зріс ще на 2 коп. Тим часом євро залишилося без змін, а злотий зменшився на 6 коп.

Про це повідомили на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,41 (+2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,43 (+0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,93 (-6 коп.)

Як повідомлялося, в уряді готують нові правила “Національного кешбеку”. Так, передбачається повернення 10% вартості під час купівлі окремих категорій українських товарів, які найбільше потерпають від імпорту. Зокрема, нововведення можуть стосуватися молочної продукції.

Дата публікації
Кількість переглядів
481
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie