Курс валют на 19 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на понеділок, 19 січня / © УНІАН

Реклама

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 січня. Долар зріс ще на 2 коп. Тим часом євро залишилося без змін, а злотий зменшився на 6 коп.

Про це повідомили на сайті Національного банку.

Курс долара

1 долар США — 43,41 (+2 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,43 (+0 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,93 (-6 коп.)

Як повідомлялося, в уряді готують нові правила “Національного кешбеку”. Так, передбачається повернення 10% вартості під час купівлі окремих категорій українських товарів, які найбільше потерпають від імпорту. Зокрема, нововведення можуть стосуватися молочної продукції.

Реклама