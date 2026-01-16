- Дата публікації
Категорія
Гроші
Курс валют на 19 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Долар знову зріс у ціні. Гривня послабилася.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 січня. Долар зріс ще на 2 коп. Тим часом євро залишилося без змін, а злотий зменшився на 6 коп.
Про це повідомили на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 43,41 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,43 (+0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,93 (-6 коп.)
Як повідомлялося, в уряді готують нові правила “Національного кешбеку”. Так, передбачається повернення 10% вартості під час купівлі окремих категорій українських товарів, які найбільше потерпають від імпорту. Зокрема, нововведення можуть стосуватися молочної продукції.