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Курс валют на 19 жовтня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Після вихідних гривня трохи посилиться щодо американського долара.
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 жовтня. Долар втратив у ціні 2 коп. Євро злетів на 19 коп. Вартість злотого зросла на 4 коп.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,86 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,49 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий— 11,55 (+4 коп.)
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро найближчими тижнями. За попереднім прогнозом, різких коливань курсу не буде. Водночас стабільність ринку залежить від втручання Національного банку — обсяги його валютних інтервенцій за останні два місяці зросли на 30–35%.
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