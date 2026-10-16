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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 19 жовтня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Після вихідних гривня трохи посилиться щодо американського долара.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют на 19 жовтня

Курс валют на 19 жовтня / © Національний банк України

НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 жовтня. Долар втратив у ціні 2 коп. Євро злетів на 19 коп. Вартість злотого зросла на 4 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,86 (-2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,49 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий— 11,55 (+4 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро найближчими тижнями. За попереднім прогнозом, різких коливань курсу не буде. Водночас стабільність ринку залежить від втручання Національного банку — обсяги його валютних інтервенцій за останні два місяці зросли на 30–35%.

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