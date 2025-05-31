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Курс валют на 2 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних євро стрімко злетіло, а долар залишився стабільним.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 червня. Долар залишився без змін. Євро злетіло аж на 27 коп. Злотий зріс на 3 коп.
Про це стало відомо з сайту НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,52 грн (0 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,07 грн (+27 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,07 грн (+3 коп.)
Нагадажмо, банкір Тарас Лєсовий оцінює, що в Україні ситуація на валютному ринку в червні залишатиметься стабільною. Однак, курс долара може поступово зростати, а ситуація з євро залежатиме від світових торгів у парі з доларом.