Курс валют на 2 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня посилиться відносно іноземної валюти.

Курс валют.

НБУ встановив курс валют на понеділок, 2 лютого. / © Національний банк України

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 лютого. Долара втратив 3 коп. Євро зменшився аж на 22 коп. Водночас злотий подешевшав на 6 коп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,81 (-3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,02 (-22 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,12 (-6 коп.)

