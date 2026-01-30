Курс валют на 2 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на понеділок, 2 лютого. / © Національний банк України

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 лютого. Долара втратив 3 коп. Євро зменшився аж на 22 коп. Водночас злотий подешевшав на 6 коп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,81 (-3 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,02 (-22 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,12 (-6 коп.)

