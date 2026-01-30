- Дата публікації
-
Категорія
Гроші
- Кількість переглядів
- 362
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 2 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних гривня посилиться відносно іноземної валюти.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 лютого. Долара втратив 3 коп. Євро зменшився аж на 22 коп. Водночас злотий подешевшав на 6 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,81 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,02 (-22 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,12 (-6 коп.)
