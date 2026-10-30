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Курс валют на 2 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Після вихідних вартість долара зменшиться на 17 копійок.
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 листопада. Долар втратив аж 17 коп, євро зріс на 1 коп, польський злотий зменшився на 3 коп.
Про це йдеться на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США — 45,35 (-17 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,68 (+1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,50 (-3 коп.)
Нагадаємо, фінансовий аналітик Олексій Кущ прогнозує можливе погіршення економічної ситуації. За його оцінкою, до кінця року курс долара може зрости до 50 грн, а за найгіршого сценарію — сягнути 80 грн. Водночас, наголошує він, якщо західні партнери відновлять фінансову підтримку України, курс валют вдасться стабілізувати на рівні 46–48 грн за долар.