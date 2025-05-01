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Курс валют на 2 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар зріс у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 2 травня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 12 копійок і становить 41,59 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,59 (+12 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,08 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,00 (-3 коп.)
Раніше ми писали, що на валютному ринку України неспокійно: курси долара і євро то зростають, то знижуються, а прогнози фінансових аналітиків різні. Експерти говорять, що основна причина складнощів прогнозування — бурхливі політичні події, пов’язані, зокрема, з активізацією переговорів щодо найшвидшого встановлення миру в Україні.