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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 2 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк знизив вартість долара, євро і злотого.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют на 2 вересня.

Курс валют на 2 вересня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 2 вересня. Долар втратив 7 коп. Євро впав аж на 10 коп. Злотий зменшився на 4 коп.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,45 (-7 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,53 (-10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,89 (-4 коп.)

Нагадаємо, доктор економічних наук Олексій Плотніков оцінює, що у вересні валюта може суттєво здорожчати. З його слів, Національний банк може піти на прискорення девальвації гривні, аби частково вирішити проблему з нестачею фінансових ресурсів. Водночас, наголошує експерт, «відкотити» офіційний курс до показника кінця серпня — вже буде важче.

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