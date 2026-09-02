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Курс валют на 2 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Нацбанк знизив вартість долара, євро і злотого.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 2 вересня. Долар втратив 7 коп. Євро впав аж на 10 коп. Злотий зменшився на 4 коп.
Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,45 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,53 (-10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,89 (-4 коп.)
Нагадаємо, доктор економічних наук Олексій Плотніков оцінює, що у вересні валюта може суттєво здорожчати. З його слів, Національний банк може піти на прискорення девальвації гривні, аби частково вирішити проблему з нестачею фінансових ресурсів. Водночас, наголошує експерт, «відкотити» офіційний курс до показника кінця серпня — вже буде важче.