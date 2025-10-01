Курс валют на 2 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 2 жовтня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 8 копійок і становить 41,22 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,22 (+8 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,37 (+7 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,36 (+5 коп.)

Раніше народний депутат Ярослав Железняк розповів, яким може бути курс долара 2026 року. Висновки зроблені з огляду на проєкт Державного бюджету України на наступний рік.

Железняк пояснив, що у проєкті держбюджету безпосередньо не згадується, який середній курс закладає уряд на наступний рік. Але цифру можна приблизно підрахувати, якщо звернутися до заявлених планів щодо міжнародної допомоги (в гривні та доларах). «Тож уряд закладає середньорічний курс гривні до долара як 45,6 грн/$», — констатував він.

Водночас, акцентує нардеп, це ще нічого не означає, адже Кабмін «майже ніколи не вгадує з курсом».