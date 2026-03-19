- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 133
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 20 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар додав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 20 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 7 копійок і становить 43,96 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 2 копійки) та злотого (впав на 4 копійки).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,96 (+7 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,50 (-2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,79 (-4 коп.)
Як ми писали раніше, курс долара перевищив 44 гривні і може зростати далі. Експерти пояснюють це сезонними чинниками, зокрема зростанням імпорту перед посівною та підвищеним попитом на валюту. Водночас значного обвалу не очікується, Нацбанк контролює ситуацію і стримує різкі коливанняю Фахівці радять не поспішати скуповувати валюту на піку, оскільки можливі короткострокові відкатні рухи курсу.