ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 20 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар додав у ціні.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 20 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 7 копійок і становить 43,96 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 2 копійки) та злотого (впав на 4 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,96 (+7 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,50 (-2 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,79 (-4 коп.)

Як ми писали раніше, курс долара перевищив 44 гривні і може зростати далі. Експерти пояснюють це сезонними чинниками, зокрема зростанням імпорту перед посівною та підвищеним попитом на валюту. Водночас значного обвалу не очікується, Нацбанк контролює ситуацію і стримує різкі коливанняю Фахівці радять не поспішати скуповувати валюту на піку, оскільки можливі короткострокові відкатні рухи курсу.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie