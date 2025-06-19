Курс валют на 20 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на 20 червня. / © pixabay.com

Реклама

Нацбанк встановив офіційний курс валют на п’ятниці, 20 червня. Долар додав 6 коп, євро зменшилося ще на 5 коп, злотий — на 2 коп.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США — 41,68 (+6 коп.)

Курс євро

1 євро — 47,85 (-5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,18 (-2 коп.)

Нагадаємо, банкір оцінив, що буде з курсом долара до кінця 2025-го. З його слів, від липня до грудня цього року американська валюта може зрости в середньому на 2,5-5%. Експерт наголошує, що “режим “керованої гнучкості” в умовах війни повністю себе виправдовує: на ринку відсутні хаотичні або “аритмічні” коливання”.

Реклама

Дата публікації 20:36, 23.05.25 Кількість переглядів 919 Валютні гойдалки: купувати долари чи євро?