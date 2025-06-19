- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 464
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 20 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Євро і злотий далі втрачають у ціні.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на п’ятниці, 20 червня. Долар додав 6 коп, євро зменшилося ще на 5 коп, злотий — на 2 коп.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,68 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,85 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,18 (-2 коп.)
Нагадаємо, банкір оцінив, що буде з курсом долара до кінця 2025-го. З його слів, від липня до грудня цього року американська валюта може зрости в середньому на 2,5-5%. Експерт наголошує, що “режим “керованої гнучкості” в умовах війни повністю себе виправдовує: на ринку відсутні хаотичні або “аритмічні” коливання”.