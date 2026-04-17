Курс валют на 20 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на 20 квітня.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 квітня. Долар зріс на 26 коп. Євро злетів у ціні на 34 коп. Злотий підвищився на 11 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,89 (+26 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,76 (+34 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,23 (+11 коп.)

Нагадаємо, фінансовий експерт Андрій Шевчишин розповів, що українці відмовляються від долара. З його слів, березень 2026-го став історично знаковим через нетипову поведінку — вперше за довгий час чистий попит на євро перевищив інтерес до американського долара.