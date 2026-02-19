ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 20 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Станом на 20 лютого курс американського долара зростає.

Курс валют

Курс валют / © ТСН

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 20 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 43,26 гривні. Змінилися й показники євро (додав 76 копійок) та злотого (втрати 9 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,26 (-3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,91 (+76 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,06 (-9 коп.)

Як ми писали, економісти не радять тримати всі гроші в валюті. Найвигіднішим інструментом зараз вважають гривневі ОВДП зі ставкою близько 16 % річних без оподаткування та можливістю дострокового продажу. Фахівці наголошують на диверсифікації, тобто не вкладати все в один актив. Валютні депозити (≈3,7 % у доларах і 2,8 % у євро) можуть слугувати страховкою від девальвації. Оптимально розподіляти кошти між ОВДП, валютою та іншими інструментами, зберігаючи баланс.

