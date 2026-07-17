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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Курс валют на 20 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня зміцниться щодо євро та польського злотого.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Ккрс валют

Курс валют на 20 липня / © Associated Press

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 липня. Долар додав 5 коп, євро зменшився у ціні на 11 коп, а злотий втратив 6 коп.

Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,66 (+5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,05 (-11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,75 (-6 коп.)

Нагадаємо, експерти попереджають: курс долара в Україні найближчим часом може піднести нові сюрпризи. Валютний ринок до кінця липня залишатиметься нестабільним, а гривня може опинитися під впливом низки факторів. Що буде з курсом найближчими тижнями — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
420
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