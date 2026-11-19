Курс валют / © Associated Press

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Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 20 листопада 2026 року. Доларздорожчав на 15 коп., євро здешевшав на 4 коп., а польський злотий — на 1 коп.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 45,05 грн (+15 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,53 грн (-4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,22 грн (-1 коп.)

Зазначимо, що після зниження офіційного курсу напередодні долар знову перетнув позначку 45 грн і здорожчав. Водночас євро та польський злотий продовжили дешевшати.

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Нагадаємо, раніше економіст здивував прогнозом про курс валют. Економіст Олег Пендзин пояснив, чому Нацбанк утримуватиме курс долара для стримування інфляції. Фахівець також назвав очікуваний курс готівкового й офіційного долара до кінця листопада 2026 року.

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