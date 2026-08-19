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Курс валют на 20 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Американський долар впав у ціні в Україні.
Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 20 серпня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 7 копійок та становить 44,70 грн. Також зріс показник євро — на 3 копійки. Натомість злотий впав на 1 копійку.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,70 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,86 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,98 (-1 коп.).
Як ми писали, експерти радять не робити ставку лише на долар, а розподіляти заощадження між різними інструментами. Одні фахівці вважають валюту своєрідною «страховкою» від ризиків і радять збільшити її частку, інші — наголошують на вищій дохідності гривневих ОВДП. За розрахунками економіста Олега Пендзина, за 19 місяців інвестиції в ОВДП могли принести у 3,15 раза більше, ніж регулярна купівля готівкового долара. Водночас експерти радять враховувати власні фінансові цілі та не сприймати валюту як спосіб швидкого заробітку.