Курс валют на 20 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 20 жовтня 2026. / © Associated Press

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НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 20 жовтня. Долар злетів ціні аж на 14 коп. Євро додав 4 коп. Вартість злотого залишилася без змін.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

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Курс долара

1 долар США — 45,00 (+14 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,53 (+4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий— 11,55 (0 коп.)

Нагадаємо, у Нацбанку прокоментували побоювання щодо можливого зростання курсу долара до 50 грн. Заступник голови НБУ Володимир Лепушинський запевнив, що регулятор докладає зусиль для збереження стабільності гривні та стримування інфляції. За його словами, головна мета НБУ — знизити інфляцію до 5% і надалі утримувати її поблизу цього рівня.

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