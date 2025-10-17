ТСН у соціальних мережах

169
1 хв

Курс валют на 20 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних валюта значно зросте у ціні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 20 жовтня. / © pixabay.com

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 жовтня. Долар додав 10 коп. Євро злетів аж на 24 коп. Польський злотий зріс на 6 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,73 (+10коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,76 (+24 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,47 (+6 коп.)

Нагадаємо, аналітики інвесткомпанії ICU оцінили, яким буде курс долара до кінця 2025 року. Цілком ймовірно, вважають у компанії, що до кінця року вартість одного долара перевалить за позначку у 42 гривні. У своєму огляді аналітики зауважують, що НБУ продовжив поступово послаблювати гривню, розширюючи діапазон можливих коливань курсу.

169
Наступна публікація

