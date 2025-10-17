- Дата публікації
Категорія
- Гроші
- 169
- 1 хв
Курс валют на 20 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних валюта значно зросте у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 жовтня. Долар додав 10 коп. Євро злетів аж на 24 коп. Польський злотий зріс на 6 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,73 (+10коп.)
Курс євро
1 євро — 48,76 (+24 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,47 (+6 коп.)
Нагадаємо, аналітики інвесткомпанії ICU оцінили, яким буде курс долара до кінця 2025 року. Цілком ймовірно, вважають у компанії, що до кінця року вартість одного долара перевалить за позначку у 42 гривні. У своєму огляді аналітики зауважують, що НБУ продовжив поступово послаблювати гривню, розширюючи діапазон можливих коливань курсу.