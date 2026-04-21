Курс валют на 21 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України суттєво послабив гривню на 21 квітня. Так, долар додав у ціні 21 копійку, європейська валюта оновила свій історичний максимум.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Нацбанк України встановив офіційний курс долара на вівторок на рівні 44,1 грн, що на 21 копійку вище порівняно з попереднім днем.

Водночас офіційний курс євро зріс на 13 копійок — до 51,89 грн. Таким чином, європейська валюта оновила історичний максимум.

Польський злотий також додав у ціні: його курс становить 12,26 грн, що на 3 копійки більше, ніж напередодні.

До слова, інвестбанкір Сергій Фурса вважає, що ситуація на валютному ринку в Україні стабільна та контролюється НБУ, а паніка безпідставна. Експерт зазначив, що коливання курсу в межах 1 — 2% є нормою, а можлива річна девальвація до 5% є природною через інфляцію. Замість скупівлі валюти Фурса радить інвестувати у військові облігації (ОВДП) із дохідністю 16%, що ефективно захищає заощадження від знецінення.