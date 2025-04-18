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Курс валют на 21 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Долар, євро та злотий трохи зростуть у ціні після вихідних.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 21 квітня. Долар зріс на 1 коп. Євро додав ще 2 коп. Злотий залишився без змін.
Про це стало відомо з інформації на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,39 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,02 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 10,99 (0 коп.)
Як повідомлялося, в Мінфіні відповіли, чи планується підвищення податків в Україні.