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Курс валют на 21 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Іноземна валюта знову додала у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 21 липня. Долар додав ще 4 коп. Євро також зріс на 4 коп. Злотий підвищився на 4 коп.
Про це свідчать дані НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,70 (+4 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,09 (+4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,79 (+4 коп.)
Нагадаємо, за даними економістів, в Україні зафіксували різку зміну споживчих настроїв на валютному ринку: українці відмовляються від долара. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомив, що за перші шість місяців 2026 року інтерес українців до європейської валюти зріс до рекордних показників.
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