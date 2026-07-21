ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 21 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Іноземна валюта знову додала у ціні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Курс валют на 21 липня

Курс валют на 21 липня / © Національний банк України

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 21 липня. Долар додав ще 4 коп. Євро також зріс на 4 коп. Злотий підвищився на 4 коп.

Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,70 (+4 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,09 (+4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,79 (+4 коп.)

Нагадаємо, за даними економістів, в Україні зафіксували різку зміну споживчих настроїв на валютному ринку: українці відмовляються від долара. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомив, що за перші шість місяців 2026 року інтерес українців до європейської валюти зріс до рекордних показників.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie