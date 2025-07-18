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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 21 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Офіційний долар послабився щодо гривні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют

НБУ встановив курс валют на понеділок, 21 липня. / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 21 липня. Після вихідних долар втратить у ціні 11 коп. Євро злетіло на 15 коп. Злотий - додав 5 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,75 (-11 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,60(+15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,43 (+5 коп.)

Нагадаємо, стало відомо, яка середня пенсія в Україні. Її розмір станом на 1 липня сягнув 6 410,2 грн. Порівнюючи з 1 квітня цього року пенсія збільшилася на 1,1% (+69 грн), а і річному вимірі — на 10,2% (+593,6 грн).

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