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Курс валют на 21 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Офіційний долар послабився щодо гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 21 липня. Після вихідних долар втратить у ціні 11 коп. Євро злетіло на 15 коп. Злотий - додав 5 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,75 (-11 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,60(+15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,43 (+5 коп.)
Нагадаємо, стало відомо, яка середня пенсія в Україні. Її розмір станом на 1 липня сягнув 6 410,2 грн. Порівнюючи з 1 квітня цього року пенсія збільшилася на 1,1% (+69 грн), а і річному вимірі — на 10,2% (+593,6 грн).