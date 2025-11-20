ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 21 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Американський долар додав у ціні.

Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 21 листопада. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 6 копійок і становить 42,15 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 12 копійок) та злотого (втратив 7 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,15 (+6 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,51 (-12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,46 (-7 коп.)

Раніше банкір зробив прогноз щодо курсу валют на наступний тиждень.

Так, міжбанківський курс наступного тижня коливатиметься в межах 41,9–42,15 грн (за активної участі НБУ в торгах). Як зазначив Юрій Крохмаль, керівник з продажів «Банку Авангард, цей діапазон відповідає поточному баченню регулятором рівноважного курсу. Курс євро на міжбанківському ринку 17–23 листопада може коливатися в діапазоні 48–49,5 грн.

