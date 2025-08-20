- Дата публікації
-
Гроші
- Гроші
- Кількість переглядів
- 272
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 21 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Вартість долара знову зросла. Тим часом євро і злотий втратили у ціні.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 20 серпня. Долар далі додав у ціні - ще 2 коп. Євро втратив 16 коп., а польський злотий зменшився на 5 коп.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 41,37 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,16 (-16 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,33 (- 5 коп.)
Нагадаємо, частина українських пенсіонерів ризикує залишитися без грошей. Щоб цього уникнути, необхідно пройти процедуру ідентифікації до 31 грудня 2025 року. Обов’язкова перевірка стосується передусім тих, хто тимчасово перебуває за кордоном, а також жителів тимчасово окупованих територій.