Гроші
272
1 хв

Курс валют на 21 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Вартість долара знову зросла. Тим часом євро і злотий втратили у ціні.

Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на 21 серпня 2025. / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 20 серпня. Долар далі додав у ціні - ще 2 коп. Євро втратив 16 коп., а польський злотий зменшився на 5 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,37 (+2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,16 (-16 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,33 (- 5 коп.)

Нагадаємо, частина українських пенсіонерів ризикує залишитися без грошей. Щоб цього уникнути, необхідно пройти процедуру ідентифікації до 31 грудня 2025 року. Обов’язкова перевірка стосується передусім тих, хто тимчасово перебуває за кордоном, а також жителів тимчасово окупованих територій.

