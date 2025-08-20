Курс валют на 21 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 21 серпня 2025. / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 20 серпня. Долар далі додав у ціні - ще 2 коп. Євро втратив 16 коп., а польський злотий зменшився на 5 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

1 долар США — 41,37 (+2 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,16 (-16 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,33 (- 5 коп.)

