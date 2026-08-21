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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 21 серпня: євро рвонув догори, що з доларом

Нацвалюта зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Євро здорожчав

Євро здорожчав / © pixabay.com

На сьогодні, 21 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 44,61 грн/$.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара знизився на 9 копійок. Курс євро встановлений на рівні 52,13 грн/євро. Він зріс на 26 копійок.

Курси валют НБУ на 21 серпня:

  • 1 долар США — 44,61

  • 1 євро — 52,13

  • 1 польський злотий — 12,07

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,05/44,85 грн/дол, а до євро — 52,5/51,75 грн/євро.

Нагадаємо, у серпні різких стрибків курсу долара не очікується. За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, гривня може незначно послабитися, але ситуація залишатиметься під контролем НБУ. На курс впливатимуть сезонний попит на валюту, інфляція та міжнародна допомога України.

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