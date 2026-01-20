ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 21 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.

Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © unsplash.com

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 21 січня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 43,25 гривні. Змінилися й показники євро (додав 42 копійки) та злотого (додав 9 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,25 (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,72 (+42 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,99 (+9 коп.)

Нагадаємо, банкір розповів, що буде з курсом долара та євро протягом тижня. Тарас Лєсовий прогнозує певне зниження курсів протягом 19-25 січня.

Курси купівлі-продажу долара на готівковому ринку будуть становити 42,8-43,5 грн, а євро — 49-50,5 грн.

На міжбанківському ринку курс купівлі долара очікується на рівні 42,6 грн, а продажу — 43,6 грн. Для євро — 49-50,5 грн.

За даними банкіра, різниця між курсами купівлі та продажу долара в касах банків наступного тижня може становити до 0,5-0,6 грн, а євро — до 0,8-1 грн. В обмінниках різниця для долара може бути на рівні до 0,6-1 грн, а для євро — до 1-1,3 грн.

