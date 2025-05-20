Курс валют на 21 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 21 травня. / © УНІАН

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Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 21 травня. Долар втратив 9 коп. Євро зменшилося аж на 20 коп. Тим часом вартість злотого зросла на 1 коп.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,48 (-9 коп.)

Курс євро

1 євро — 46,65 (-20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 10,98 (+1 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, що буде з курсом долара протягом цього тижня - 19-25 травня. Так, ситуація на валютному ринку має бути без особливих сюрпризів.

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Тим часом аналітики інвесткомпанії ICU оцінили, що буде з курсом долара у найближчі місяці. Зазначається, що Нацбанк наразі підтримує курс долара на рівні 41,5 грн.

Дата публікації 16:05, 07.04.25 Кількість переглядів 122 Бум на роботу для пенсіонерів - топ вакансій для тих, кому за 60